Diyarbakır’da terör propagandasında gözaltı sayısı 38’e çıktı

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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltı sayısının 38’e çıktığı bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan terör propagandası içeren paylaşım yaptıkları öne sürülen 42 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü istihbarat çalışmaları neticesinde gözaltı sayısının 38’e çıktığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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