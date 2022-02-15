Diyarbakırlı judoculardan büyük başarı

Aydın Nazilli’de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda Diyarbakır rüzgarı esti. Diyarbakırlı sporcular, 4 altın ve 1 bronz madalya elde ederek tarihi bir başarıya imza attı.

1113 Şubat tarihleri arasında Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleşen müsabakalara büyük bir katılım oldu. Çekişmeli geçen müsabakalar çeşitli kategorilere göre düzenlendi. En çok sporcunun yer aldığı minikler kategorisinde Diyarbakırlı sporcular 3 altın madalya elde etti. 38 kiloda Arda Şimşek, 46 kiloda Hamza Anıl ve 66 kiloda Muhammed Rınas tek madalya kazanan sporcular oldu. 66 kiloda Mehmet Akif Kural’ın gençler kategorisinde altın madalya elde ettiği şampiyonanın ümitler kategorisinde Mehmet İnan Kural ise 60 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi ve Judo Antrenörü Osman Gökcül, Diyarbakır adına yer aldıkları Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarılar elde ettiklerini söyledi. Gökcül, hem engelli kardeşleri adına hem de Diyarbakır adına önemli başarılar elde eden sporcularıyla gurur duyduklarını belirtti.

Gökcül, “Judo ile hayata tutunmaya çalışan yavrularımız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sporcularımızın Türkiye Judo Şampiyonası'na katılması oldukça önemliydi. Ben sporcularımıza gönülden görenler diyorum. Aldıkları madalyalar ile engelleri birer birer aştıklarını kanıtladılar. Antrenmanlarımızda gönüllülük esastır. Kendilerine olan güvenleri arttı. Tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ederim. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gökcül, judo sporunu yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

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