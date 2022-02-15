Diyarbakır Emniyeti özel ekip kurarak 'ağır suçlardan' aranan 10 hükümlüyü yakaladı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, birçok suça karışmış 10 hükümlüyü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce, aranan suçlulara yönelik özel ekip kuruldu. Özel ekip, ağır suçlardan “kesinleşmiş” cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 12 Şubat 2022 günü operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynanmasına, yer ve imkan sağlama suçlarından 12 yıl 7 gün hapis cezası alan 1 kişi, hırsızlık suçundan 9 yıl 1 ay 1 gün hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezası olan 1 kişi, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezası olan 1 kişi, ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarından 6 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan 1 kişi, silahla tehdit , mala zarar verme, hakaret suçlarından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası olan 1 kişi, yasadışı bahis suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere toplamda cezası olan 10 hükümlü yakalandığı bildirildi.

Hükümlülerin gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından Diyarbakır Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi.

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