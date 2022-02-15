Diyarbakır Büyükşehir Belediye itfaiyesi tecrübesini bölge itfaiyecilerine aktarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye itfaiyesi tecrübesini bölge itfaiyecilerine aktarıyor

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediye itfaiyesi tecrübesini bölge itfaiyecilerine aktarıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) işbirliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiye programı 2. dönem eğitimleri yapıldı.
Kayapınar Şubesinde düzenlenen programa Mardin, Hakkari, Muş, Batman belediyelerinde 21 itfaiye erinin katıldığı programda uygulamalı itfaiye, teorik afet yönetimi ve koordinasyon eğitimleri verildi.
İtfaiyecilere, gerçek yangın, kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri tüm durumların yaşatılması, yangına müdahale, söndürme ekipmanlarının kullanım teknikleri, aramakurtarma yöntemleri, doğalgaz ve LPG müdahalesi, simülasyon uygulama eğitimleri 2 gün boyunca eğitmenler tarafından verildi.
Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, itfaiyecilere Türkiye standartlarına uygun bir eğitim verdiklerini söyledi.
Eğitimlerle daha profesyonel müdahaleyi amaçladıklarını belirten Yiğit, şöyle konuştu:
“AFAD’ın vereceği eğitimlerde afet bilinci ve ortaya çıkardığı sonuçlar, olay yeri yönetimi, tahliye ve tahliye türleri, afet bölgesinde ihtiyaç duyulması halinde uygulamalı çadır kurulumu eğitimleri verilecektir. Yangın ihtimali ve afet bölgelerinde halkımızın can ve mal güvenliğini daha profesyonel ekiplerce sağlanması için eğitimlerimize devam edeceğiz.”
Temel itfaiye eğitimi programına 8 personelle katıldıklarını ifade eden Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Hamdi Çakmak, eğitimlerin bilgi paylaşımı açısından faydalı olduğunu ifade etti.
Yangın türleri konusunda eğitim aldıklarını belirten Çakmak, “Burada LPG ve doğalgaz, akaryakıt yangınlarına müdahale tekniklerini personellerimize ilgili eğitmen arkadaşlar gösteriyor. Eğitimlerin çok verimli geçtiğini düşünüyoruz” dedi.
Mardin’in Midyat ilçesinde itfaiye grup amiri olarak görev yapan Yusuf Şahin, 14 yıldır meslekte olduğunu ve bu tür eğitimlerin meslek dayanışmasını arttırdığını söyledi.
Programa kişisel koruyucu ekipman eğitimiyle başladıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:
“Eğitimlerde katı, sıvı ve gaz yangınları ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim aldıktan sonra duman simülatör odasındaki eğitimlere katıldık. Ayrıca eğitimlerde arama ve kurtarma temel eğitim bilgilerini de aldık.”
Hakkari’nin Çukurca ilçesinden gelerek eğitimlere katılan itfaiye eri Nezir Güneş ise, “Burada koruyucu ekipmanların kullanımı, başta LPG olmak üzere farklı yangın çeşitlerine nasıl müdahale edeceğimizi uygulamalı olarak gördük. Eğitimlerin bize çok faydası olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi, GABB iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 71 belediyenin davet edildiği temel itfaiye eğitim programında itfaiyeciler gruplar halinde Şubat ayı içerisinde eğitimlerini tamamlamış olacak.
Eğitimlere katılan itfaiyecilere eğitimlerinin ardından katılım belgesi verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamadan cezası bulunan hükümlü, JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve ...
Diyarbakır Emniyeti özel ekip kurarak 'ağır suçlardan' aranan 10 hükümlüyü yakaladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyeti özel ekip kurarak 'ağır ...
DİSKİ’den vatandaşa kesintisiz içme suyu
YEREL HABERLER DİSKİ’den vatandaşa kesintisiz içme suyu
Otomobilde uzun namlulu silahla yakalandılar
YEREL HABERLER Otomobilde uzun namlulu silahla yakalandılar
Evlat nöbetindeki aileler HDP’ye ateş püskürdü Baba Süleyman Aydın: “HDP, çocuklarımızı nasıl dağa kaçırmışsa öyle de getirsin”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler HDP’ye ateş püskürdü Baba ...
Diyarbakırlı judoculardan büyük başarı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı judoculardan büyük başarı
Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasından iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasından ...
Diyarbakır’da aracın ön kaputunda şarjörü dolu uzun namlulu silah geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da aracın ön kaputunda şarjörü dolu uzun ...
Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinası yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç ...
Kayapınarlı wushu sporcuları Antalya’dan ödüllerle döndü
YEREL HABERLER Kayapınarlı wushu sporcuları Antalya’dan ödüllerle ...
Diyarbakır’da terör propagandasında gözaltı sayısı 38’e çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terör propagandasında gözaltı sayısı ...
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 27 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan terör propagandası yapan 27 şüpheli ...
Kayapınar Belediyesinden KDV indirimi denetimi
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesinden KDV indirimi denetimi
Aslan terbiyecisi Akbey, 3 aslanına yavrusu gibi bakıp eğitti
YEREL HABERLER Aslan terbiyecisi Akbey, 3 aslanına yavrusu gibi ...
Diyarbakır’da JASAT, 12 yıldır aranan hükümlüyü yakaladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da JASAT, 12 yıldır aranan hükümlüyü ...
DİSKİ Yenişehir ilçesinde atıksu sorununu çözüyor
YEREL HABERLER DİSKİ Yenişehir ilçesinde atıksu sorununu çözüyor
Terör örgütüne üyelikten kesinleşmiş cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütüne üyelikten kesinleşmiş cezaları bulunan ...
Diyarbakır’da marketlerde KDV denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da marketlerde KDV denetimi
Diyarbakır’da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu
Mine Geçili “Bir Hoş Sada” konseri Diyarbakırlılarla buluştu
YEREL HABERLER Mine Geçili “Bir Hoş Sada” konseri Diyarbakırlılarla ...
Diyarbakır'da 10 yıl hapis cezası olan hükümlü 4 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 10 yıl hapis cezası olan hükümlü 4 yıl ...
DİKASUM’dan aldığı kursla iş sahibi oldu
YEREL HABERLER DİKASUM’dan aldığı kursla iş sahibi oldu
PKK'nın kaçırdığı ablasına çağrıda bulundu: Seni bekliyoruz
YEREL HABERLER PKK'nın kaçırdığı ablasına çağrıda bulundu: Seni ...
Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp yapan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.