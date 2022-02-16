Dünyanın yeni nesil gözü ve kulağı bu okulda yetişiyor Yeni nesil radyo ve televizyoncuları son sürüm ekipmanlarla yetişiyor Diyarbakır'da geleceğin iletişimcileri bu okuldan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın yeni nesil gözü ve kulağı bu okulda yetişiyor Yeni nesil radyo ve televizyoncuları son sürüm ekipmanlarla yetişiyor Diyarbakır'da geleceğin iletişimcileri bu okuldan

İHA

Dünyanın yeni nesil gözü ve kulağı bu okulda yetişiyor Yeni nesil radyo ve televizyoncuları son sürüm ekipmanlarla yetişiyor Diyarbakır'da geleceğin iletişimcileri bu okuldan

Diyarbakır’da, yeni nesil radyo ve televizyoncuları, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tam donanımla yetişiyor.
Bölgenin ve Diyarbakır’ın ilk ve tek radyo ve televizyon bölümüne sahip olan Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tam donanımıyla yeni nesil iletişimcilerini yetiştiriyor. İletişim alanında "Radyo ve Televizyon" branşlarında yaklaşık 180 öğrencisi, 5 bölüm öğretmeni ile okul, son sürüm televizyon, stüdyo, radyo, fotoğraf ve kurgu atölyesi sayesinde belgesel, kısa film, radyo yayını ve dergi projeleri gerçekleştiriyor. Uygulamalı eğitime önem vererek başarılı iletişimciler yetiştirmeyi hedefleyen Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan öğrenciler, kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleşme ve kendi iş yerini açma başarısı gösteriyor.

“Uygulamalar ile öğrencileri direkt fırınında pişiriyoruz”
Radyo Televizyon Bölüm öğretmeni Ali Ünal, bölümü seven ve bölüme ilgisi olan öğrencilerin tercihi olması gerektiğini hatırlatarak, uygulamalı derslerle öğrencileri fırınında pişirdiklerini kaydetti. Radyo yapım yayıncılığı, diksiyon dersleri, fotoğrafçılık, video kurgu, montaj, kameramanlık, photoshop gibi dersleri olduğunu belirten Ünal, "Bunlarla öğrenci hangi dalda kendini geliştirmek istiyorsa ya da ne meraklıysa buna yönleniyor. Bizde, gerekli katkıyı sağlıyoruz. Biz, öğrencilerimizi teoriden çok uygulamaya yönlendiriyoruz. Bu sektörde daha çok uygulama üzerine olduğu için biz direkt öğrencileri fırında pişiriyoruz. 4 yıllık eğitimde biz, üniversite eğitiminin tamamını veriyoruz diyebilirim. Kamera, fotoğraf, televizyon alanında kendini geliştirmek ve bu sektörde çalışmak isteyen kişileri bölümümüze bekliyoruz. Bölümümüze kontenjan yeteri kadar vardır. Bizim için ne kadar öğrenci severek gelirse o kadar verim alacağız” dedi.

“Hayata bakış açım değişti”
11. sınıf öğrencisi Fırat Taş, radyo ve televizyon bölümünde hayata bakış açısının değiştiğini vurgulayarak çekimlerin kolay olmadığını ifade eden Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada kamera kullanımı, bilgisayar ve bilgisayar programları, montaj, photoshop bu tarz şeyleri öğreniyoruz. Bu bölüm bölgede, Diyarbakır’da tek var. Buraya gelmeden önce araştırdım. Radyo televizyon bölümünü araştırdığım gibide çıktı, memnumum. Hayata bakış açım değişti. Çünkü burada kamera, bir sanat gibi. Bölümden memnumum, hevesi olan herkes gelip burada yapabilir. Bilgisayar olur, kamerayla çekim, yönetmelik, kameramanlık yapabilirler. Bu bölümü okuyarak, kendimi geliştirerek gelecekte yönetmen olup daha iyi filmler, diziler ve çekimler yaparak sektöre girmek istiyorum. Televizyonda gördüğümüz dizi, film ve videolar hiç biri kolay hazırlanmıyor. Çekim, kurgu aşamaları birçok aşamadan geçiyor ve çok kişi emek veriyor.”
11. sınıf öğrencisi Medine Erdoğan da daha önce izlediği filmlerin çok kolay izlendiğini fakat çekimlerinin ise bölüme geldikten sonra zor çekildiğini ve emek verilerek hazırlandığını öğrendiğini aktardı. Erdoğan, “Bu bölümde kamerayı nasıl tutabileceğimizi, hangi açılardan videoları nasıl çekebileceğimiz, fotoğrafları nasıl ayarlayacağımızı öğreniyoruz. Dizi ve film izlerken çok kolay geliyordu. Ama bu bölüme geldikten sonra zor çektiklerini öğrendim. Kolay değilmiş. 1 dakikalık bir şeyi defalarca çekmeleri, defalarca ayarlamaları zormuş onu öğrendim. Bu bölüm bakış açımı değiştirdi, hem eğlenceli bir bölüm hem de çok aktivite dolu güzel bir bölüm. Herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakırlı yazar, kent kütüphanelerinin ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı yazar, kent kütüphanelerinin ihtiyacını ...
Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Aküzüm, sendika üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Aküzüm, ...
Diyarbekirspor hakem kararlarından memnun değil
YEREL HABERLER Diyarbekirspor hakem kararlarından memnun değil
Diyarbakır'da 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Trabzonspor’dan Diyarbakırlı genç futbolculara anlamlı jest
YEREL HABERLER Trabzonspor’dan Diyarbakırlı genç futbolculara ...
Dolandırıcılık suçundan 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık suçundan 31 yıl hapis cezası bulunan ...
8 ay önce başladıkları kick boksta Türkiye şampiyonu oldular
YEREL HABERLER 8 ay önce başladıkları kick boksta Türkiye şampiyonu ...
Kendini gazeteci olarak tanıtan memur şikayet üzerine adliyelik oldu
YEREL HABERLER Kendini gazeteci olarak tanıtan memur şikayet üzerine ...
17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER 17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan iki hükümlü JASAT ...
Bağlar Belediyesinden şeffaf ihale
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden şeffaf ihale
Diyarbakır Büyükşehir Belediye itfaiyesi tecrübesini bölge itfaiyecilerine aktarıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediye itfaiyesi tecrübesini ...
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamadan cezası bulunan hükümlü, JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve ...
Diyarbakır Emniyeti özel ekip kurarak 'ağır suçlardan' aranan 10 hükümlüyü yakaladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyeti özel ekip kurarak 'ağır ...
DİSKİ’den vatandaşa kesintisiz içme suyu
YEREL HABERLER DİSKİ’den vatandaşa kesintisiz içme suyu
Otomobilde uzun namlulu silahla yakalandılar
YEREL HABERLER Otomobilde uzun namlulu silahla yakalandılar
Evlat nöbetindeki aileler HDP’ye ateş püskürdü Baba Süleyman Aydın: “HDP, çocuklarımızı nasıl dağa kaçırmışsa öyle de getirsin”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler HDP’ye ateş püskürdü Baba ...
Diyarbakırlı judoculardan büyük başarı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı judoculardan büyük başarı
Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasından iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasından ...
Diyarbakır’da aracın ön kaputunda şarjörü dolu uzun namlulu silah geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da aracın ön kaputunda şarjörü dolu uzun ...
Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinası yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç ...
Kayapınarlı wushu sporcuları Antalya’dan ödüllerle döndü
YEREL HABERLER Kayapınarlı wushu sporcuları Antalya’dan ödüllerle ...
Diyarbakır’da terör propagandasında gözaltı sayısı 38’e çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terör propagandasında gözaltı sayısı ...
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 27 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan terör propagandası yapan 27 şüpheli ...
Kayapınar Belediyesinden KDV indirimi denetimi
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesinden KDV indirimi denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.