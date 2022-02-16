Diyarbakır’da Okullar Arası Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 20212022 faaliyet programında yer alan ve Karate İl Temsilciliği tarafından 1516 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen Okullar Arası ErkekKız Minik KüçükYıldız Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Kayapınar Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmalara Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, Spor Şube Müdürü Baki Karabulut, Kayapınar Spor Tesisleri Amiri Hacı Özbilek ve il ve ilçelerden 120'ye yakın sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Müsabakalar minikyıldız sporcuların Kata ve Kumite dallarında çekişmeli mücadelesine sahne olurken, izlemeye gelen velilerin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyalarını Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, Spor Şube Müdürleri Aydın Çetin, Baki Karabulut, Metin Öcal ve Kayapınar Spor Tesisleri Amiri Hacı Özbilek tarafından verildi.

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