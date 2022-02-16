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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Solistler Geçidi' kulakların pasını sildi

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 sanatçının yer aldığı ve farklı tarzda şarkıların seslendirdiği "Solistler Geçidi" konseri yoğun ilgi gördü.

'Solistler Geçidi' kulakların pasını sildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 sanatçının yer aldığı ve farklı tarzda şarkıların seslendirdiği “Solistler Geçidi” konseri yoğun ilgi gördü.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Şubat ayı etkinlikleri kapsamında Diyarbakırlı sanatçılar ve müzikseverleri “Solistler Geçidi” konserinde buluşturdu.
17 sanatçının her tarzdan şarkılar seslendirdiği konserde salonu dolduran dinleyiciler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.
Konseri dinlemeye gelen Sinem Eşsiz, Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerini sürekli takip ettiğini söyledi. Eşsiz, “Günlük iş yoğunluğunu, stresini atmak için vatandaşların ücretsiz bir şekilde bu tür etkinliklerle buluşturulmasını çok anlamlı buluyorum. Bu tarz etkinliklerin devam etmesini istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.
Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi Gülay Gülbal, müzik alanında kendini geliştirmek için çabaladığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz düzenlediği etkinliklere katılarak yeni şeyler öğrenmeye çalıştığını ifade etti.
Müzik Bölümü öğrencisi Rojin Arslan ise, konseri çok beğendiğini, kendi alanındaki etkinliklere ücretsiz katılmaktan mutlu olduğunu aktardı.
Konserde sahne alan sanatçı Ayşenur Gül, Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemlerdeki kültür sanat etkinliklerinin çok dikkat çektiğini belirterek, “Solistler Geçidi gibi etkinliklerin sürekli yapılması gerekir. Hem Diyarbakır’ın hem biz sanatçıların birlikte aynı atmosferi solumak, birlikte şarkılar söylemeye çok ihtiyacı var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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