DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Kenti sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve kayıp kaçak oranını en aza indirmek amacıyla altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, diğer taraftan ekonomik su tarifesi uygulamadaki kararlılığını 2022 yılında da sürdürüyor.

13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mal ve Hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranları yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak belirlenmesi üzerine DİSKİ zaman kaybetmeden uygulamayı devreye aldı.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte DİSKİ, 14 Şubat itibariyle bugüne kadar su fiyatlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı da yüzde 1 olarak uygulayacağı öğrenilirken, Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında bütün abonelerin 15 metreküpe kadar su tüketimlerine, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 16,5 indirim yapmıştı.

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