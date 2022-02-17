Dicle Elektrik Şanlıurfa’da ‘Camiye icra’ iddialarına yanıt verdi

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bayırözü köyündeki caminin icraya konu olan elektrik borcunun aydınlatma değil, ısıtma sistemine ait olduğunu, buna rağmen icra takibinin kaldırıldığını duyurdu.

Dicle Elektrik, bazı basın organlarında yer alan "Camiye elektrik borcu nedeniyle icra geldi" haberi üzerine yazılı açıklama yaptı. Enerji şirketi, icraya konu olan elektrik borcunun aydınlatma ve ezan ses sistemi ihtiyacı için olmadığına, ısıtma sistemine ait olduğuna dikkat çekerek, buna rağmen icra takibinin kaldırıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, camilerde biri aydınlatma ve ses sistemi, diğeri ise ısıtma ve soğutmada kullanılan elektriği ölçmek üzere iki ayrı sayaç bulunuyor. Aydınlatma ve ezan okumaya yarayan ses sistemindeki tüketimlere ait elektrik giderini Diyanet İşleri Başkanlığı karşılarken, ısıtma ve soğutma gibi iklimlendirmede kullanılan elektrik giderini ise cemaat karşılıyor.



Sistemde cami olduğuna ilişkin bir bilgi yok

Şirket açıklamasında, Bayırözü Köyündeki caminin iklimlendirmeye ait elektrik aboneliğinin ödenmeyen elektrik faturasının 8 bin 82 liraya ulaştığı belirtilerek, yapılan ihtarların ardından yönetmeliklere uygun olarak icra takibi başlatıldığı kaydedildi.

Ayrıca sistemde kayıtlı abonenin unvanında “cami” veya “hayır kurumu” benzeri bir ibare de bulunmadığı belirtildi. Elektrik şirketi, söz konusu aboneliğin Bayırözü köyü camisine ait olduğunun belirlenmesi üzerine hassasiyet gösterilerek icra takibinin sonlandırıldığını, bundan sonra benzer sorunların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.



Aydınlatma giderlerini Diyanet karşılıyor, diğer giderler cemaate ait

Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nin 1’nci bölüm 7’nci maddesi ibadethanelerde elektrik tüketimini düzenliyor: “Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma tesislerinin yapımı, işletilmesi ve giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.” Bu kapsam dışında kalan tüketimler ise Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usül ve Esaslar’ın 4’ncü maddesi uyarınca mesken abone grubu kapsamında yer aldığı belirtildi.

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