İnönü Caddesi’nde sokak iyileştirme çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İnönü Caddesini Sur ilçesinin tarihi dokusuna uygun hale getirmek amacıyla sokak iyileştirme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesindeki caddelerin kente yakışır, temiz, düzenli ve ilçedeki diğer yapılarla mimari bir bütünlük sağlaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, İnönü Caddesi sokak iyileştirme çalışması kapsamında Sur Kaymakamlığı binası önünden çalışmalara başladı. Çalışma Nebi Cami kesişimine kadar olan bölümde devam edecek. Cadde üzerinde yer alan 77 dükkân ve 29 bina, proje kapsamında kent mimarisine uygun şekilde yenilenecek.

29 binanın dış cephesinin boyanacağı caddede, dükkânların dış cephelerin bazalt kaplama yapılacak, otomatik kepenk sistemi kurulacak. Vitrin camlarında geleneksel çivi görünümünde mantar biçimli ahşap malzemelerinin kullanılacağı çalışmada ekipler, tescilli olmayan bütün yapılarda çelik konstrüksiyonlu, presli ahşap kaplamalı kapılar yerleştirecek.

Caddenin yol ve kaldırımları yenilenecek, tarihi dokuya uygun aydınlatma sistemi kurulacak.

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