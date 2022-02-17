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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serapgüzeli Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tamamladığı çalışmalarla Serapgüzeli Mahallesi'nin 24 saat kesintisiz içme suyuna kavuşmasını sağladı.

Serapgüzeli Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tamamladığı çalışmalarla Serapgüzeli Mahallesi’nin 24 saat kesintisiz içme suyuna kavuşmasını sağladı.
DİSKİ kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelere çeşmeden içilebilir, maliyet olarak ucuz, kaliteli ve sağlıklı su ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, uzun yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Kayapınar ilçesine bağlı 400 hane ve 1800 nüfusa sahip Serapgüzeli Mahallesi’nde çalışmalarını tamamladı.
45 gün gibi kısa sürede tamamlanan çalışmalarda Serapgüzeli Mahallesi’ne, toplam 7 bin metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı döşendi. Kazı ve dolgu işlemlerinin de yapıldığı çalışmada ekipler, ayrıca 363 abone bağlantısını tamamlayarak mahallenin 24 saat kesintisiz içme suyuna kavuşmasını sağladı.

Tutşi ve Koç mahalle sakinleriyle bir araya geldi
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ile Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, çalışmaların tamamlandığı Serapgüzeli Mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya geldi.
İçme suyu hattı çalışmalarını tamamlamasının ardından Kayapınar Belediyesi, Serapgüzeli Mahallesinde üstyapı işlemlerine başlayacağı belirtildi.

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