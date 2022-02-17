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Evlat nöbetindeki aile sayısı 263'e çıktı

DHA

Evlat nöbetindeki aile sayısı 263'e çıktı


Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 899 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yeni 2 katılımla 263'e yükseldi.
Terör örgütü PKK'nın çocuklarını dağa kaçırdığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır İl HDP Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 899 gündür sürdürülen nöbette; şu ana kadar 34 aile çocuklarına kavuştu. 2 ailenin daha katılımı ile evlat nöbetindeki aile sayısı, 263'e çıktı.
'ARTIK GÜCÜMÜZ KALMADI'
2010 yılında kaçırılan oğlu Mahmut (18) için nöbete katılan Bedriye Uslu, "Gel oğlum, artık gücümüz kalmadı. Halimizi görmüyor musun? Perişan olduk. Yeter, gel. Burayı televizyonda gördüm. Ben de gelmek istedim. HDP, çocuğumu gönderdi. Lise son sınıfa gidiyordu. 'Okula gidiyorum' diye evden çıktı evden, gidiş o gidiş. Dersler çok iyiydi. Gidişinin 6'ncı senesinde bir kere telefon açtı. 'İnşallah döneceğim'" dedi.
'HASRETİNİ ÇOK ÇEKTİK'
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 2010'da kaçırılan oğlu Çetin (12) için evlat nöbetine gelen Ashat Akın "Dağa götürdüler. Her yerde aradım, bulamadım. Çocuğumu sattılar. Ben de buraya geldim. Çocuğum beni görüp, duyuyorsa gelsin. Devletimize teslim olsun. Bunu istiyoruz. Oğlumu, HDP'den istiyorum. Çünkü çocuğumu onlar dağa kaçırdı. Götürüp, PKK'ya verdiler. Çocuğumu 12 yıldır göremedim. Evladım, gelene kadar buradayım. Oğluma sesleniyorum, gelsin. Beni görüyorsa gelsin. Onun hasretini çok çektik. O gelene kadar burada bekleyeceğim" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2022-02-17 15:08:12

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