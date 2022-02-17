Maskeli, silahlı soyguncular PTT şubesinden 20 bin TL çalarak kayıplara karıştı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde maskeli, silahlı 3 soyguncu, PTT şubesinde görevliyi rehin alarak 20 bin TL çalıp kayıplara karıştı.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarında bulunan PTT Gaziler şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maskeli av tüfeği ve tabancalı 3 soygunca, gözlerine kestirdikleri PTT şubesine girdi. Zanlılar, içerideki vatandaşları dışarı çıkarttı. Güvenlik görevlisini rehin alan hırsızlar, kasadan 20 bin TL çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatarak zanlıların yakalanması için harekete geçti.

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