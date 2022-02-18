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Görme engelli okul arkadaşı judocu minikler, Türkiye şampiyonu oldu

DHA

Görme engelli okul arkadaşı judocu minikler, Türkiye şampiyonu oldu


Emrah KIZILSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulu'nda eğitim gören ve 3 aydır judo yapan yüzde 100 görme engelli Hamza Anul (12) ve Muhammed Rınas Tek (12) ile yüzde 70 görme engelli Arda Şimşek (12), Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası 'minikler' kategorisinde altın madalya kazandı. Sporcular, olimpiyatlara katılarak altın madalya kazanıp, kürsüde İstiklal Marşı'nı okumayı hedefliyor.
Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulu öğrencisi Hamza Anul, Muhammed Rına Tek ve Arda Şimşek, yaklaşık 3 ay önce öğretmenlerinin yönlendirmesiyle judoyla tanıştı. Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Osman Gökçül'ün çalıştırdığı 3 arkadaş, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 11-13 Şubat'ta düzenlenen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Minikler kategorisindeki müsabakalarda Hamza Anul 38 kiloda, Muhammed Rınas Tek 46 kiloda ve Arda Şimşek de 60 kiloda yarışarak rakiplerini eleyip altın madalyayla Diyarbakır'a döndü. Judocular, bundan sonra da olimpiyatlara katılıp, altın madalya almayı ve kürsüde İstiklal Marşı'nı okumayı hedefliyor.
'JUDO YAPMAK İSTEYENLERE KAPIMIZ AÇIK'
Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu üyesi ve Diyarbakır Gençlik ve Spor il Müdürlüğü judo antrenörü Osman Gökçül, "Görme engelli kardeşlerimizle yaklaşık 3 aya yakın bir çalışma yaptık. Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türkiye Şampiyonası'na katıldılar. Minikler kategorisinde 3 altın madalya aldık. Ayrıca 1 bronz ve gençler kategorisinde de 1 altın madalya alarak toplamda 5 madalyayı ilimize kazandırdık. Bundan sonraki hedefimiz, minikler kategorisini yıldızlara, yıldızları da ümitlere, ümitleri de gençlere ve büyüklere taşımak. Judo yapmak isteyen herkese kapımız açık" dedi.
'OLİMPİYATLARA ALTYAPIDAN SPORCU YETİŞTİRME HAZIRLIĞINDAYIZ'
Kendisi de görme engelli olan Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Başkanı ve okulun beden eğitimi öğretmeni Mehmet Emin Erdoğan, "Judo dışında 6 branşımız daha var. Bunun yanında atletizm, halter, yüzme gibi branşlarımız da var. Bu çocuklarımıza dokunabilmek için görme engellerini bir nebze de olsa 'Siz de bu hayatta varsınız' diyebilmek adına bu tür sporları yaptırmaktayız. Bunun neticesinde Avrupa ve dünya şampiyonlarıyla olimpiyatlara altyapıdan sporcu yetiştirme hazırlıkları içindeyiz. Rabb'im nasip ederse bütün branşlarda iddialıyız" diye konuştu.
Ailesinin çok desteğini gördüğünü anlatan 6'ncı sınıf öğrencisi Hamza Anul, olimpiyatlara katılıp şampiyon olmayı hedeflediğini söyledi. 
Muhammed Rınas Tek ve Arda Şimşek de özellikle ailelerinden çok destek aldıklarını, çok çalışıp, olimpiyatlara katılarak, kürsüde İstiklal Marşı'nın okumak istediklerini kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2022-02-18 09:52:01

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