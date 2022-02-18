İstanbul'da otomobile ateş açıp 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)İSTANBUL Beyoğlu'nda trafik ışıklarında bekleyen otomobildeki 2 kişiyi tabancayla vurup yaralayan, kaçtığı Diyarbakır'da yakalanan H.S., tutuklandı.

Olay, 6 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. H.S, trafik ışıklarında bekleyen 34 COP 236 plakalı otomobile tabancayla peş peşe ateş etti. H.S. kaçarken, otomobildeki Y.K. ve M.A. yaralı halde 2 kilometre gidip trafik denetimi yapan polis ekiplerine sığındı. Trafik ekibinin çağırdığı ambulansla Y.K. ve M.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan H.S.´nin Diyarbakır´da olduğu bilgisine ulaşıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün H.S.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirilen H.S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-02-18 10:36:05



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