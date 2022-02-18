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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Açık lise şansıyla tekrar eğitime kavuştular, hayallerindeki mesleği öğreniyorlar

İHA

Açık lise şansıyla tekrar eğitime kavuştular, hayallerindeki mesleği öğreniyorlar

Tüm Türkiye’de eğitim ve öğretime birçok nedenle ara vermek zorun kalan vatandaşlar, açık lise olanağıyla eğitime kavuştu. Diyarbakır’da da faaliyet gösteren bölgenin tek açık radyo ve televizyon bölümü öğrencileri hayalindeki mesleğin eğitimine başladı.
Birçok neden dolayı eğitimöğretime ara veren öğrenciler, Türkiye’de, Milli Eğitim Bakanlığınca faaliyete geçen açık lise şansıyla akşam okullarında tekrar sıralarına kavuştu. Yaş aralığı olmadan başlanan eğitimde hayalleri olan meslekleri seçen açık lise öğrencileri mücadeleye devam ediyor. Bölgenin tek akşam bölümü olan Diyarbakır Türk Telekom Anadolu Meslek Lisesi Radyo Televizyon alanında geleceğin spiker, muhabir, radyocu, kameraman, yönetmen gibi iletişim alanında meslek sahibi olmak ve hayallerine kavuşmak isteyen öğrenciler, eğitime devam ediyor.

“Hem kariyer geliştiriyor hem de meslek sahibi ediyor”
24 öğrenci ile faaliyetleri sürdüren okulda kontenjan sıkıntısı olmadığını ve son teknolojik ekipmanlar ile öğrencileri beklediklerini kaydeden bölüm öğretmeni Abdulrahim Kılıç, eğitim hayatına başlamanın geç olmadığını vurguladı. Kılıç, “Türkiye’de eğitim alanından uzaklaşmış birçok ilkokul, ortaokul ve lise terk öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerimiz için devletimiz bir olanak oluşturarak çocukların, öğrencilerin açık liselerde okumasını olanaklı kıldı. Aynı şekilde çeşitli üniversitelerde mezun olanlar ya da çeşitli meslek sahibi olanlarda zamanla açık liselere kayıt olarak hem kariyerlerini geliştirdiler hem de kendi mesleki alanlarında yeni olanaklara kavuştular. Bu yıl tüm Türkiye’de radyo televizyon bölümlerinde açık lise açma hakkı tanıdılar. Bunun neticesinde hiç vakit kaybetmeden hemen duyurularımız yaptık. Çevremizde eğitim olanağından yoksul kalan bütün gençlerimize, insanlarımıza ya da radyo televizyon ve gazetecilik sektöründe kendini geliştirmek isteyen insanlarımıza haberlerimizi ulaştırıp haber verdik" dedi.
Çalışmalara başladıklarını ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle devam etti:
"Akşam lisesi dedikleri açık liseyi şu an büyük bir zevk ve heyecanla sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz gün boyun akşam saat 17.00’den 19.0020.0022.00'a kadar haftanın 4 günü bazen 5 günü çalışıyoruz. Diyarbakır Türk Telekom Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde her türlü çekim, montaj araç ve gereçleri mevcut durumda. En son model kameralarla çalışıyoruz. Kurgu nitellerimiz dünya çapında. Bilinen markalarla çalışıyoruz ve her türlü montajı yapabilecek efektleri uygulayabilecek donanıma sahip teknolojik birikimimizde var. Araç gerecimizde var. Bu teknolojiye sahip olmakla birlikte bunları ne amaçla kullanıldığını ya da nasıl kullanıldığı çok önemli. Biz, bütün bu araç gereçleri çocuklarımıza, öğrencilerimize teorik ve pratik olarak öğretiyoruz. Sadece akıllı tahtalarda konuyu anlatmakla yetinmiyoruz. Burada öğrettiklerimizi sahada da uygulama olanağı veriyoruz. Kameraları, kurguları, fotoğraf makinelerini öğrencilerimize bizzat kullandırtarak saha da çalışma yaptırıyoruz. Klipler, kısa filimler, belgeseller, kısa kısa küçük bölümlü dizi filmler. Açık lisede radyo televizyon bölümünde eğitim almakta 24 öğrencimiz bulunmaktadır.”

“Bazı durumlardan dolayı liseye ara vermek durumunda kalmıştım”
Öğrencilerden Firdevs Sakan, bazı durumlardan dolayı eğitim hayatına ara verdiğini ve şu anda çalıştığı yerel radyo televizyon mesleğini geliştirmek için eğitime başladığını vurgulayarak, okul okuyamayan öğrencilere çağrıda bulunup eğitime davet etti. Sakan, “Diyarbakır’da, radyo televizyonda alanında yerel bir kanalda çalışıyorum. Bazı durumlardan dolayı liseye ara vermek durumda kalmıştım. Çalıştığım sektörde kendimi daha iyi geliştirmek içinde radyo televizyon bölümünü tercih ettim. Burada aktif olarak dersler görüyoruz, çok verim alıyorum. Dört yıldır okula gitmiyordum, ara vermiştim. Akşam okulunun açılması benim ve benim durumumda olan öğrenciler için çok iyi oldu. En azından hem lise diplomalarını alabiliyorlar hem de bu bölümde farklı alanlarda çalışa biliyorlar. Radyo televizyon da çalışmak isteyen bütün arkadaşlarımız gelsinler, kayıt yapsınlar, bizimle birlikte bu dersleri görsünler” diye konuştu.

“Burada daha veril alıyorum”
Daha önce düz liseden mezun olan fakat meslek sahibi olmak için hayali olan radyo televizyon bölümde eğitime başladığını kaydeden Zafer Tüzün ise burada aldığı eğitimin katkısı sayesinde geleceğe umutla baktığını belirtti. Tüzün, “Daha önce serbest gazetecilik yapıyordum, reklam ajansında çalışmıştım. Bu bölüme kendimi daha iyi geliştirmek için geldim. Daha önce düz lise diplomam vardı, şu an mesleki liseye geçtim. Mesleki lisenin avantajları daha çok. İş bulma anlamında, sanat anlamında daha iyi. Kendimi geliştirmeye adadım ve buraya geldim. Onu da gördüm burada hocalar ilgileniyorlar, daha iyi verim alıyorum” şeklinde konuştu.

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