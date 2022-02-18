Diyarbakır'da daha yeşil bir alan için 60 bin ağaç dikilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Daha Fazla Yeşil Daha Sağlıklı Nefes” projesi ile başlattığı 2022 yılı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında kentte belirlenen yerlere farklı türlerde 60 bin ağaç dikecek.

Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir kent için başladığı 2022 yılı ağaçlandırma çalışmalarını kentin farklı noktalarına 60 bin ağaç dikme hedefiyle sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2022 yılı ağaçlandırma faaliyetinin startını verdiği Fetih Ormanı ile Dicle Vadisi Regresyon ve Mesire Alanı’nda şu ana kadar 6 bin ağaç dikti.

Ekipler, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Abdulkadir Aksu Caddesi, Mezopotamya Bulvarı, Tekel Caddesi, Mesut Yılmaz Caddesi, Diclekent Bulvarı, Mahabad Bulvarı, Rıha Caddesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kavşağı ile Suriçi, Bismil İstasyon Caddesi ve Havaalanı Yonca Kavşağı başta olmak üzere belirlenen yerlere farklı türlerde 4 bin 235 ağaç dikimi yaptı.

Merkez ve kırsal ilçelerde sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları ilkbaharda Nisan ayının sonlarına kadar, sonbaharda ise Ekim ayından başlayarak Aralık ayına kadar devam edecek.



2021’de 60 bin ağaç dikilmişti

Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Diyarbakır için oluşturduğu “Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı” “Diyarbakır21 Hatıra Ormanı” kent merkezi ve ilçelerde farklı bulvarlar ile noktalara 60 bin ağaç dikmişti.

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