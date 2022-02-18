Terör örgütü PKK’nın zarar verdiği okul kaymakamlık binasına dönüştürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör örgütü PKK’nın zarar verdiği okul kaymakamlık binasına dönüştürüldü

İHA

Terör örgütü PKK’nın zarar verdiği okul kaymakamlık binasına dönüştürüldü

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 20152016’da terör örgütü PKK’nın olayları sırasında saldırıya uğrayan ve zarar gören Süleyman Nazif Ortaokulu restore edilerek, kaymakamlık hizmet binasına dönüştürüldü.
Sur ilçesinde restorasyonu tamamlanan Süleyman Nazif Ortaokulu kaymakamlık hizmet binasına dönüştürüldü. Kaymakamlık yeni binasına tanışırken, Vali Münir Karaloğlu Kaymakamlığı ziyaret ederek Kaymakam Abdullah Çiftçi’ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Ziyarette konuşan Vali Karaloğlu, 20152016’da terör örgütünün Türkiye'nin en değerli yerlerinden biri olan Sur bölgesini, hendekler kazarak, çukurlar oluşturarak vatandaşın konutunu, tarihi mekanları, camileri, kiliseleri, hamamları ve hanları yok ederek bölgeye çok büyük tahribat verdiğini söyledi. Karaloğlu, devletin büyük bir gayretle vatandaşların yıkılan konutlarını ve tahrip olan tarihi yapıları yeniden ihya ettiğini belirtti.
Süleyman Nazif Ortaokulu binasının da Sur olaylarında ağır hasar gördüğünü hatırlatan Karaloğlu, binanın restorasyonunun tamamlanarak Sur Kaymakamlığı olarak hizmet vermeye başladığını ifade etti.
Vatandaşların Sur’a yerleşmeye başladığını aktaran Vali Karaloğlu, “Artık konutlarda vatandaşlarımız oturmaya başladı. Geçen hafta Yenikapı işyerleri ile ilgili Emlak Konut A. Ş. açık artırma ihalesi ile iş yerlerini kiraya verdi. Bahar dönemiyle beraber bölgede hem iş yerlerinin açıldığı hem de vatandaşın konutlarında oturduğu, diğer kamu binalarının, kiliselerin, camilerin yeniden ihya edildiği yeni bir döneme giriyoruz” dedi.

“Sur'da bahar mevsimi başladı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla Surlar’da en çok tahrip oluşan Dicle Vadisi’ne bakan 870 metrelik kısımla ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının finansmanını sağladığı ihalenin gerçekleştiğini ve yakında restorasyon çalışmalarına başlanacağının müjdesini veren Vali Karaloğlu, “Bölgedeki 342 sivil mimari örneği olan tescilli yapıların restorasyonu için TOKİ’nin çalışmaları devam ediyor. Bölgenin hem yeniden inşa etmiş olduğumuz konutları hem de tescilli yapıların kullanımı başladığında gerçek Sur kimliği ortaya çıkmış olacak. Ben tekrar şehrimizin, bölgemizin, insanımızın 20152016’da yaşanan olaylar gibi vahşi olayların artık coğrafyanın, coğrafyadaki insanımızın yaşamamasını temenni ediyorum. Olaylardan sonra bölgedeki büyük diriliş hareketine talimatlarıyla destekleriyle yön veren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve Bakanlıktaki çalışan arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese Diyarbakır halkı adına Sur'da mağdur olmuş vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Kaymakam arkadaşıma hayırlı olsun diyorum, inşallah bu tarihi binada vatandaşlarımıza kamu hizmetlerinin sunumu noktasında güzel faaliyetlerimiz olur diye temenni ediyoruz. Sur'da bahar mevsimi başladı. Gerçek bir cazibe merkezi Diyarbakır’da inşallah baharla beraber ortaya çıkmış olacak. Yemyeşil çiçeğiyle, böceğiyle, ağacıyla çevre düzenlemesi ile yeni bir cazibe merkezi inşallah Diyarbakır’da ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alman turizmcilerden Mezopotamya’nın 'Altın Üçgeni’ne ziyaret
YEREL HABERLER Alman turizmcilerden Mezopotamya’nın 'Altın Üçgeni’ne ...
Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da
YEREL HABERLER Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da
Vali Karaloğlu: “Diyarbakır'da artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: “Diyarbakır'da artık örgüte katılım ...
Forum Diyarbakır AVM'de beyaz eşya kampanyası sona erdi
YEREL HABERLER Forum Diyarbakır AVM'de beyaz eşya kampanyası sona ...
Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2)
YEREL HABERLER Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2)
DTSO’dan çağrı: "Bölgedeki maden kaynaklarını yerel odalar ve yatırımcılar işletsin"
YEREL HABERLER DTSO’dan çağrı: "Bölgedeki maden kaynaklarını yerel ...
Evlat nöbetindeki aileler, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları ile yürüdü
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, ‘Şehitler ölmez, vatan ...
Evlat nöbetinde 900'üncü gün
YEREL HABERLER Evlat nöbetinde 900'üncü gün
Diyarbakır'da öğrencilere çevre temizliği eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da öğrencilere çevre temizliği eğitimi
Diyarbakır'da daha yeşil bir alan için 60 bin ağaç dikilecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da daha yeşil bir alan için 60 bin ağaç ...
Açık lise şansıyla tekrar eğitime kavuştular, hayallerindeki mesleği öğreniyorlar
YEREL HABERLER Açık lise şansıyla tekrar eğitime kavuştular, ...
Yenişehirli sporcular Avrupa ikincisi oldu
YEREL HABERLER Yenişehirli sporcular Avrupa ikincisi oldu
Evlat nöbetindeki ailelerin destansı direnişi 900'ncü gününde: 263 aile katıldı, 34 aile evladına kavuştu Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını HDP ve PKK’dan almakta kararlı Evlat nöbetindeki Baba Celil Begdaş: "Eylemler sonucunda HDP’yi burada kapattık ve kalesini yıktık" Evlat nöbetinde anne Necibe Çiftçi: "Barış sürecinde kurtlar gibi şehrin içerisine girdiler, köylere girdiler, çocukları kaçırıp dağa götürdüler ve barışı savaşa çevirdiler"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin destansı direnişi 900'ncü ...
İstanbul'da otomobile ateş açıp 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İstanbul'da otomobile ateş açıp 2 kişiyi ...
Görme engelli okul arkadaşı judocu minikler, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Görme engelli okul arkadaşı judocu minikler, Türkiye ...
PTT şubesinde silahlı soygun; olay anı kamerada
YEREL HABERLER PTT şubesinde silahlı soygun; olay anı kamerada
Maskeli, silahlı soyguncular PTT şubesinden 20 bin TL çalarak kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Maskeli, silahlı soyguncular PTT şubesinden 20 bin TL ...
Diyarbakır’da maskeli, silahlı 3 soyguncu, PTT şubesinden 20 bin TL çalarak kayıplara karıştı.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da maskeli, silahlı 3 soyguncu, PTT ...
Yenişehir Belediyesi 'Yanıbaşınızdayız' projesini değerlendirdi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi 'Yanıbaşınızdayız' projesini ...
Oda başkanının darbedildiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Oda başkanının darbedildiği anlar kamerada
HDP-PKK'ya karşı aileler dik duruyor, evlat nöbetine katılımlar devam ediyor
YEREL HABERLER HDP-PKK'ya karşı aileler dik duruyor, evlat nöbetine ...
Bakan, vali, milletvekili ve birçok eğitimci yetiştiren 'Mevlüde Hoca' kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Bakan, vali, milletvekili ve birçok eğitimci ...
Evlat nöbetindeki aile sayısı 263'e çıktı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aile sayısı 263'e çıktı
Evlat nöbetindeki aile sayısı 263'e çıktı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aile sayısı 263'e çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.