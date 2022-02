Evlat nöbetindeki aile sayısı 264 oldu

Emrah KIZILSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 901'inci günde de sürdü. Aile sayısı, 2017 yılında İstanbul'da 22 yaşındayken kaçırılan kardeşi U.P. için Kars'tan gelen M.P. ile 264 oldu.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 901 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu. İstanbul'da 2017'de inşaatta çalışırken kandırılıp, kaçırıldığını belirttiği kardeşi U.P. için Kars'tan gelerek, oturma eylemine başlayan M.P. ile aile sayısı, 264'e yükseldi.

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2015 yılında, 22 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemini sürdüren İmmihan Nilifırka ise "Kanlı ellerini çocuklarımızın üstünden çeksinler. Bu acıyı bize yaşatmaya hakları yok. Bizim çocuklarımızı göndersinler, kendi çocuklarını götürsünler. Çocuklarımızı öne sürüyorlar. Çocuklarımızın elinden kalemi aldılar, silah verdiler. Oğlumu dağa, taşa mahkum ettiler. Oğlum, Mehmet'im dön gel. Sana kızgın değilim. Kapım sana açık. Sen öyle bir evlat değildin. Gel, devlete, adalete teslim ol. Her gün yeni aileler geliyor. Aile sayımız 264'e yükseldi. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Ya ölüm ya zafer" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2022-02-19 12:27:11



