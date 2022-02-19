33 bin 595 kişinin katıldığı beyaz eşya kampanyasının talihlileri belirlendi

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezinde 5 Kasım tarihinde başlayan beyaz eşya kampanyası sona ererken, noter huzurunda bugün yapılan çekiliş ile talihliler belirlendi. 33 bin 595 kişinin katıldığı çekişte 25’i asil 25’i yedek olmak üzere 50 kişinin ismi noter huzurunda kura ile belirlendi.

Forum Diyarbakır AVM ziyaretçileri, gün içinde yaptıkları 200 TL ve katları alışverişte çekiliş hakkı kazanıyor. 5 Kasım 2021’de başlayan çekiliş sona erdi.

33 bin 595 kişinin katıldığı ve bugün noter huzurunda gerçekleşen çekilişte toplamda 25’i asil ve 25’i yedek olmak üzere 50 kişinin ismi kura ile belirlenirken, bu kişilerden asil olanlardan 5 kişi buzdolabı, 5 kişi çamaşır makinesi, 5 kişi bulaşık makinesi, 5 kişi led ekran TV ve 5 kişi S21 telefon kazandı.

Kazanan talihlilerin isimleri ilgili Forum Diyarbakır AVM sosyal medya hesaplarından ve Diyarbakır Söz Gazetesinden yayınlanacağı öğrenildi.

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