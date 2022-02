Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Hafta sonunu vatandaşlarla vakit geçirmeye ayıran AK Parti'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyaretlere devam ediyor.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte çölyak ve kanser hastası vatandaşları ziyaret eden Başkan Beyoğlu, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu dile getirerek her türlü desteği sağlayacaklarının altını çizdi.

Başkan Beyoğlu, daha sonra DiyarbakırŞanlıurfa yolu üzerinde bulunan ve ikinci el araçların satıldığı oto galericiler sitelerine ziyarette bulunarak esnafa değerlendirmelerde bulundu. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre 31 Temmuz 2022 tarihine kadar ruhsat çıkarması zorunlu olan ikinci el oto galerici esnafına her türlü kolaylığın sağlanacağını söyledi.

Belediye olarak her zaman ve her koşulda esnafın yanında olduklarına vurgu yapan Beyoğlu, ruhsatlandırma işlemlerinin giderlerinde belediye tarihinin en büyük indirim oranlarıyla işlem yapılacağını bildirdi. Beyoğlu, ruhsatlandırma için öngörülen 15 günlük süreyi 60 güne çıkardıklarını belirtti.

Cami yapımı için belediye olarak her türlü desteği sağlayacaklarını, bunun için adım attıklarını belirten Beyoğlu, “Biz, sizin için varız ve taleplerinizi yerine getirmek üzere buraya geldik. Gösterdiğiniz kadirşinas tutumdan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her konuda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Başkan Beyoğlu, vatandaşların hayır dualarını istedi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.