Dicle Gençlikspor'dan dört dörtlük galibiyet

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Diyarbakır 1. Amatör Futbol liginde mücadele eden Dicle Gençlikspor, sahasında konuk ettiği Diyarbakır Demirspor'u 40 yendi.

Ligde 17 puanı olan Dicle Gençlikspor, sahasında Diyarbakır Demirspor'u konuk etti. Rahmi Görçay'ın yönettiği maçı Dicle Gençlikspor, 40 kazandı. Dicle Gençliksporlu taraftarlar, “İşte taraftar, işte şampiyon” tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi. Dicle Gençlikspor, haftaya Diyarbakır Adaletspor ile karşılaşacak.

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