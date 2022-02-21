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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki ağabey, kardeşini HDP'den istiyor

İHA

Evlat nöbetindeki ağabey, kardeşini HDP'den istiyor

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 903’üncü gününe girdi. Kardeşi Mahsum'un terör örgütü PKK tarafından 17 yaşındayken zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ağabey Serdar Yıldız, kardeşini HDP ve PKK'dan istediğini söyledi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 903’üncü gününde de sürüyor.
Diyarbakır'da, 2015 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi için eylemde olan ağabey Serdar Yıldız, kardeşinden gelecek güzel bir haber için nöbete devam ediyor.
2015 Aralık ayının 20’sinden bugüne kadar kardeşinden hiç haber alamadıklarını kaydeden Yıldız, "Kardeşim terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldı. Bunun sorumlusu olan siyasi uzatışı HDP, kardeşimi PKK’ya teslim etti. 3 yıla yakındır burada eylemdeyiz ve eylemdeki kararlılığımız da devam ediyor. Kardeşimin bir an önce buraya dönmesini, teslim olmasını istiyorum” dedi.

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