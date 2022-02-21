Akgün, Mısır’da yapılacak olan Atıcılık Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Diyarbakırlı milli sporcu Ömer Akgün, 26 Şubat 8 Mart 2022 tarihleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak olan Atıcılık Dünya Kupası için Ankara Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) kampa girdi.

Mısır'ın Kahire kentinde 26 Şubat 8 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Havalı Silahlar Atıcılık Dünya Kupası'na katılacak olan ve aralarında Diyarbakırlı milli sporcu Ömer Akgün'ünde bulunduğu 8 sporcu, 2 antrenör ve 1 masör ile birlikte hazırlıklarını (TOHM) Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkez kampında sürdürüyor.



“Hedefimiz kota mücadelesinde iyi bir sonuç elde etmek"

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, Mısır'da yapılan Atıcılık Dünya Kupası'nın, Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra yurt dışında yapılan ilk resmi müsabaka olduğunu belirtti. Başkan Çolakoğlu, "Milli takım olarak Dünya Kupası'ndan iyi bir sonuç alarak olimpiyatlara katılma kotasına ulaşmak istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı Ankara'da 1824 Şubat 2022 tarihleri arasına kadar Olimpiyat Hazırlık Merkezi'mizde atıcılık milli takım teknik direktörlerimiz nezaretinde sürdürmeye devam ediyoruz. 26 Şubat 8 Mart 2022 tarihleri arasında Mısır Kahire'de yapılacak olan Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele verecek olan milli takım sporcularımıza ve teknik heyetimize başarılar dilerim” dedi.



"Büyük emekler verdik”

Atıcılık takım Antrenörü Abdurrahman Akgün, çok önemli organizasyonlardan birisi olan Mısır'ın Kahire Kentinde 26 Şubat 8 Mart 2022 tarihleri arasında düzenleneceğini kaydetti. Akgün, “Kamp süresince sporcu kardeşlerimizin mevcut antrenman potansiyelini müsabakaya çevirmek ve zihinsel antrenman çalışmaları hazırlıklarını tamamlayarak, hedefimiz olan altın madalya ve madalyaları kazanmak olacak” diye konuştu.

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