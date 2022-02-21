Diyarbakır'da PTT soygunu şüphelileri adliyede (2)

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Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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TUTUKLANDILAR, DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Diyarbakır'da PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yaptıktan sonra yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özel ekip tarafından aranan diğer şüpheli de, saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-02-21 17:48:54



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