Diyarbakır’da PTT şubesini soyan 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Diyarbakır’da, PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yaptıktan sonra polis ekipleri tarafından, 24 saat geçmeden yakalanan 3 kişiden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Şubat'ta merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki PTT Gaziler Şubesi’nde mesai bitimine yakın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinden bulunan PTT şubesine gelen 1'i pompalı tüfekli, 2'si tabancalı ve maskeli 3 soyguncu, içeride bulunan bir personeli silah zoruyla korkuttuktan sonra yanlarında getirdikleri torbaya koydukları 20 bin lirayla kaçtı.

Şahıslar olay yerinden kaçarken, şubedeki personelin bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edilesi sonrası PTT şubesinin çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soygunun yapıldığı şubenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, olay yerinden parmak izi alarak inceleme başlattı.



160 saatlik kamera görüntüleri incelendi

Olay yerinden kaçan soyguncuların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube si tarafından kurulan özel ekip, çalışma başlattı. Ekipler, olay saatinden önce ve sonra olmak üzere 50 kamerada 160 saatlik izleme yaptı.



2 şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı

3 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, 18 Şubat’ta 2'sini saklandıkları yerde operasyon düzenleyerek yakalarken, yapılan aramada soygun sırasında çalınan bir miktar para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin üzerindeki giydikleri elbise ile montlarının aynı olması ise dikkat çekerken, basın mensuplarının sorularına cevap vermediler.

Polis, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik incelemesini sürdürüyor.

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