Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR ve İstanbul´da yasa dışı bahis oynatan silahlı suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda örgütün elebaşı G.R´'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Türkiye´deki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden olan suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar TL'den fazla para akışının olduğu tespit edildi. Kendisini iş insanı olarak tanıtan G.R.'nin pencereden atlayıp, kaçmaya çalışırken yakalandığı, aracında ise yüklü miktarda nakit para ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sanal bahis şebekesi ve silahlı organize suç örgütüne yönelik 6 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Diyarbakır ve İstanbul´da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 32 adrese baskın yapıldı.

PENCEREDEN ATLAYIP, KAÇMAYA ÇALIŞTI

Baskınlarda kendisini iş insanı olarak tanıtan silahlı suç örgütünün yöneticisi G.R., bulunduğu evin penceresinden atladı. Kaçmaya çalışan G.R., yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda G.R.'nin aracından yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Operasyonda, G.R.´nin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞI ADINA LÜKS EĞLENCE MEKANI AÇMIŞ

Suç örgütü elebaşı G.R.´nin, yasa dışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul´da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşının üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul´da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

KAZANCI KRİPTO PARAYA YATIRMIŞLAR

Örgüt üyelerinin, yasa dışı bahisten elde edilen olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 adet sanal ABD doları olarak adlandırılan Tether (USDT) cüzdanı ve 1 Bitcoin (BTC) cüzdanı kullandığı ortaya çıktı.

Bu arada, yapılan araştırmalarda suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar TL'den fazla para akışının olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE´DEKİ EN BÜYÜK YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİNDEN

Emniyet yetkilileri G.R.´nin elebaşılığını yaptığı örgütün Türkiye´deki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti.

Şüphelilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-02-22 10:20:33



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