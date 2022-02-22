Diyarbakır'da 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y., JASAT tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. 3 yıldır, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve hakkında, 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y., Bismil ilçesinde saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2022-02-22 12:07:54
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