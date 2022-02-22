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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacıbaba Pastanelerinden fiyat yükselişlerine tepki

İHA

Hacıbaba Pastanelerinden fiyat yükselişlerine tepki

Diyarbakır’da, 37 yıla aşkındır tatlı sektöründe nam salan ve dünyaya kazandırdığı tatlarla öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, fiyat artışlarına rağmen fiyat politikasına devam edeceklerini belirtti.
Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı yılmaz Elaldı, "En iyisini en iyi fiyata" sloganıyla fiyat politikalarına zamsız devam edeceklerini vurguladı.
Tatlıda kullandıkları yağ, un gibi ürünlerin artmasına rağmen her zamanki sloganları olan "en iyisini en iyi fiyata’ ile ellerinden geldikçe zam yapmamaya çalıştıklarını ifade eden Elaldı, "Biz, diğer firmalar gibi 3 gün içerisinde zaman kaybetmeden zam yapıp sonra indirdik diye camlarımıza afiş asmadık. Politikamız belli, bir seferde 40 TL bir ürünün üstüne atıp daha sonra da 10 TL indirip bunu reklam yaparak tatlıda indirim olarak bunu piyasaya sunmak saçma. 50 TL zamlandırıp 10 TL düşürüldü, nerede o 40 TL?” dedi.

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