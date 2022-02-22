Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanımı drone ile görüntülendi

Dicle Elektrik tarafından Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde drone ile yapılan denetimde 4 farklı noktada kaçak elektrik kullanımı tespit edildi.

Dicle Elektrik hizmet bölgesinde kaçak elektrik tüketimiyle mücadele etmek için drone ile yaptığı denetimde Kayapınar ilçesine bağlı Harmanardı mezrasında bazı konutların usulsüz yöntemlerle pano ve sayaç gibi elektrik tesisatlarını devre dışı bırakarak kaçak elektrik kullandıkları belirlendi.

21 aboneden 4’ü kaçak kullanırken yakalandı

Görüntülerde drone ile kaçak kontrolü yapıldığını fark eden bir şahsın koşarak ana hattan elektrik çekmek için bağladığı metrelerce uzunluktaki kabloyu çekerek kopardığı ve ardından toplamaya çalıştığı tespit edildi. Sadece 21 abonesi bulunan mahallede havadan yapılan kontrollerde 4 abonenin benzer yöntemlerle kaçak elektrik kullandığı belirlendi. Kaçak elektrik kullandığı belirlenen aboneler ile ilgili idari ve adli ceza uygulanması için gerekli yasal işlemlere başlatıldığı bildirildi.

Dicle Elektrik yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre, ısıya duyarlı gece görüşlü drone sayesinde gece gündüz ayırımı olmaksızın günün her saatinde kaçak denetimi yapılabiliyor. Gece uçuşuna da imkan veren drone teknolojisi yardımıyla 7/24 gerçekleştirilen denetimlerde bugüne kadar yaklaşık 11 milyar liraya ulaşan kaçak elektrik kullanımı ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

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