Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 905 gündür kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 905’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 905’inci gününde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Çiftçi, “Benim bir oğlumu PKK kaçırıp dağa götürdü, diğer oğlum ise kardeşini ararken bir grup gece vakti evimizi sardı, biz silahsızdık onlar silahlıydı, oğlumu evden alıp bir ahıra götürdüler, ellerini bağlayarak infaz ettiler. 4 çocuk babasıydı. Burada 2 evlat acısı çekiyorum. Yağmur, çamur demeden evlat nöbetini tutuyoruz ve tutacağız. Ben evladımı HDP ve PKK’dan istiyorum. Oğlumu dağda kurda kuşa yem etmişler diğer oğlum ise mezarda. Rojhat oğlum, orası senin yerin değil, geri dön, kardeşini PKK öldürdü. 35 evlat devlete teslim oldu. Ailelerine verdiler, korkmayın geri gelin. Adalete teslim olun” dedi.

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