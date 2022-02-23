Ünlü boksör Pehlivan, iddialı öğrenciler hazırlıyor

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Eski milli boksör Ferhat Pehlivan, birçok başarı elde ettikten sonra şimdi de iddialı sporcu yetiştirmeye hazırlanıyor.

14 Türkiye şampiyonluğu, 12 Uluslararası arenada şampiyonluk, 2006’da Avrupa Birliği Ülkeleri şampiyonu, 2008’de Büyükler Avrupa 3’ncülüğü, 2008’de üniversiteler dünya 3’ncülüğü, 2009’da Akdeniz oyunları 3’ncülüğü, 2010’da üniversiteler Avrupa 2.liği, 2010’da üniversiteler dünya 3’ncülüğü, 2012’da üniversiteler dünya 2.liği ve 2013’de Akdeniz oyunları 2.liği bulunan, yıllardır aldığı derecelerle adından söz ettiren Pehlivan, yetiştirdiği öğrencilerle büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyor.

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