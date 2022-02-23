Diyarbakır’da sokak ortasında ağabeyine kurşun yağdırdı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kardeşler arasında olan sorun kanlı bitti. Ağabeyine av tüfeğiyle kurşun yağdıran zanlı, olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

Olay, Bismil ilçesi Fatih Mahallesi 322. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekir E. ve ağabeyi Fetih E. (37) arasında alacak verecek yüzünden daha önce tartışma yaşandı. Bekir E., ağabeyi Fetih E.’yi sokak ortasında bulup av tüfeğiyle 3 el ateş ederek yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olaya yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fetih E.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu ağır bir şekilde Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk etti.

Bekir E.'nin, ağabeyini vurduktan sonra yerde defalarca kafasına vurduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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