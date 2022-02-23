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Evlat nöbetinde 35'inci buluşma

DHA

Evlat nöbetinde 35'inci buluşma


Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan Doğan ailesi, jandarmanın ikna çabası sonucu Habur Sınır Kapısı'na gelerek, teslim olan oğulları Ferdi Doğan (23) ile buluştu. Evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı, 35'e ulaştı.   
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Örgüt mensuplarından Ferdi Doğan, Diyarbakır´da HDP binası önünde devam eden evlat nöbeti eylemine katılan babası Abdussemet ve annesi Adalet Doğan ile buluşturulmak üzere Diyarbakır'a getirildi.  
Muş Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ikna süreci uzmanları (İSU) tarafından ikna edilip, terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan Ferdi Doğan ile annesi Adalet ve babası Abdussemet Doğan, Sur ilçesindeki İçkale'de bir araya getirildi.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada, oğullarıyla bir araya gelen Abdussemet Doğan, "Allah devletten razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün ailelerin çocuklarına kavuşmasını istiyorum" dedi.
Doğan ailesiyle birlikte evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı, 35'e yükseldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2022-02-23 15:21:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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