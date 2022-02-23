Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2)

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SEVİNÇLERİNİ AİLELERLE PAYLAŞTILAR

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğulları Ferdi Doğan (23) ile buluşan Doğan ailesi, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan diğer ailelerle bir araya geldi. Sevinçlerini paylaşan Adalet ve Abdussemet Doğan çifti, ailelerle birlikte 'KürtTürk kardeştir, HDP kalleştir' ve 'Kahrolsun HDP' sloganları attıktan sonra parti binası önünden ayrıldı. (DHA)Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2022-02-23 16:06:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.