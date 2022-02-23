Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2)

SEVİNÇLERİNİ AİLELERLE PAYLAŞTILAR
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğulları Ferdi Doğan (23) ile buluşan Doğan ailesi, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan diğer ailelerle bir araya geldi. Sevinçlerini paylaşan Adalet ve Abdussemet Doğan çifti, ailelerle birlikte 'KürtTürk kardeştir, HDP kalleştir' ve 'Kahrolsun HDP' sloganları attıktan sonra parti binası önünden ayrıldı. (DHA)Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2022-02-23 16:06:07
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