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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, Çınar'da partililerle bir araya geldi

İHA

AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, Çınar'da partililerle bir araya geldi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen, Kanaat Önderleri Buluşmaları, Vefa Buluşmaları ve 3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına Çınar ilçesi ile devam ediliyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu ve beraberindeki partililer Çınar ilçesine çıkarma yaparak partililerle bir araya geldi.
Partililer, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Kanaat Önderleri ile toplantı yaparak fikir alışverişinde bulundu. İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın Başkanlığında Çınar'da AK Parti'nin Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Belediye Meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 Kademe Teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Çınar'da AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev almış olan tüm İlçe Başkanları, Kadın Kolları Başkanları, Gençlik Kolları Başkanları, Belediye Başkan adayları, Geçmiş Belediye Meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan önceki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelindi.
Birlik ve beraberlik ruhuyla daha çok kenetlenmeleri gerektiğini ifade eden Başkan Aydın, "Bizim bir kişinin bile dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. AK Parti’nin hafızası güçlüdür ve hizmet eden herkesin başımızın üstünde yeri var. Biz sadece 50 kişilik bir yönetim değil, bu davaya gönül vermiş güçlü bir teşkilatız" dedi.
Türkiye’nin AK Parti’ye, AK Parti’nin de 'AK davaya' gönül vermiş teşkilatlara ihtiyacı olduğunu belirten Aydın, "Dünya 5’ten büyüktür diyen Türkiye ve onun lideri Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ışık, köklü geçmişimizden aldığımız güç, milletimizin duası ve desteğiyle AK Teşkilatlar olarak güçlü Türkiye ilkesi doğrultusunda şehrimize ve ülkemize hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Hem Diyarbakır hem de Çınar'a çok güzel yatırımlar yapılıyor. Bizler de 18 Haziran 2023'e kadar bir yandan sandık ve teşkilat çalışmalarını yoğunlaştıracağız, diğer yandan da Çınar'ımızın en ücra köşelerine ulaşıp vatandaşlarımızla buluşacağız" diye konuştu.

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