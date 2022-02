Diyarbekirspor kötü gidişe çare arıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önce sahasında İnegölspor’a, ardından da deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü’ne yenilerek 4 günde oynadığı 2 maçta kaybettiği 6 puanla küme düşme potasına yaklaşan Diyarbekirspor’da yönetim kötü sonuçlara çare arıyor.

Beklemedikleri bir tablo ile karşılaştıklarını ancak futbolda böyle dönemlerin her takımın başına gelebileceğini belirten Diyarbekirspor Başkanı Turan İlgin, tablonun bütün sorumluluğunu üzerine aldığını ifade ederek, taraftarlardan özür diledi.

Ligin son sırasına demir atan ve bu maçtan önce sadece bir galibiyeti olan Niğde ekibine yenilmelerinin izahının olmadığını belirten İlgin, "Bütün taraftarlarımızdan ve Diyarbakır halkından özür diliyorum. Bunu bütün ekibim adına yapıyorum. Futbolda her türlü sonuçlar olabilir ama bu yenilgi bize yakışmadı. Teknik heyet ve futbolcular bunun muhasebesini yapacak elbette. Ama ben bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Bir an önce bu tablodan kurtulmamız lazım. Bugünden itibaren sıkıyönetim ilan ediyoruz. Pazar günü Diyarbakır Stadı’nda Adıyaman Futbol Kulübü ile çok önemli bir maça çıkacağız. Her iki takım için de çok önemli. Kazanıp nefes almak istiyoruz" dedi.

