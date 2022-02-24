İbranice el yazması kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isterken yakalandılar



DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, el yazması tarihi İbranice kitap ile fermanı 20 bin dolar karşılığında satmak isteyen 4 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalarda, Yenişehir ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgiye ulaştı. Şüphelilerin yerini belirleyen ekipler, Yenişehir-Üçkuyular mahallesinde 1 adet deri üzerine İbranice el yazması tarihi kitap ve 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı fermanı 20 bin dolar karşığı satmak isteyen 4 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edilirken, 4 şüpheli sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN

2022-02-24 15:10:47



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