Yolculu minibüsü seyir halindeyken alev aldı

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu minibüsü, kullanılmaz hale geldi.
DiyarbakırŞanlıurfa kara yolunun 8'inci kilometresinde bugün öğle saatlerinde 21 M 0029 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, hareket halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Minibüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Bu arada, minibüsün yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN
2022-02-24 17:10:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.