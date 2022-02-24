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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme Engelli şampiyon miniklerden Vali Karaloğlu’na ziyaret

İHA

Görme Engelli şampiyon miniklerden Vali Karaloğlu’na ziyaret

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Aydın Nazilli'de düzenlenen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcuları makamında ağırladı.
Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulu'nda eğitim gören ve 3 aydır judo yapan yüzde 100 görme engelli Hamza Anul (12), Muhammed Rınas Tek (10) ile yüzde 70 görme engelli Arda Şimşek (12), Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası 'minikler' kategorisinde altın madalya kazandı.
Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulu öğrencisi Hamza Anul, Muhammed Rınas Tek ve Arda Şimşek, yaklaşık 3 ay önce öğretmenlerinin yönlendirmesiyle judoyla tanıştı. Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Osman Gökçül'ün çalıştırdığı 3 arkadaş, Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü bünyesinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1113 Şubat'ta düzenlenen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Minikler kategorisindeki müsabakalarda Hamza Anul 46 kiloda, Muhammed Rınas Tek 60 kiloda ve Arda Şimşek de 38 kiloda yarışarak rakiplerini eleyip altın madalyayla Diyarbakır'a döndü. Judocular, bundan sonra da olimpiyatlara katılıp altın madalya almayı ve kürsüde İstiklal Marşı'nı okumayı hedefliyor.
"İnşallah önümüzdeki dönemde daha da çok madalya alacaklar"
Vali Karaloğlu yaptığı açıklamada; Türkiye’de özellikle son 1718 yılda engelli bireylerin eğitime, istihdama erişimi ve sosyal hayata katılma noktasında Cumhurbaşkanı’nın talimatları ve gayretleriyle çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.
Bu çalışmaların meyvesini aldıklarını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:
“Hem paralimpik yarışmalarında aldığımız hem de Avrupa ve Dünya’da düzenlenen müsabakalarda aldığımız madalyalarla engelli sporcularımız başarılarını ispatladılar. Hamza’ya, Muhammed’e ve Ardaya’da güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha da çok madalya alacaklar. Biz de onları daha çok tebrik edeceğiz. Bu başarıda payı olan okulumuzu, öğretmenlerimizi, Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzü, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum.”
Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, Antrenörler Mehmet Emin Erdoğan ile Seyfettin Kılıç da katıldı.

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