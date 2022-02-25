Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede 



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, silahlı suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda, 5 aylık takip sonucu gözaltına alınan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık takibin ardından silah ticareti yaptıkları istihbaratıyla suç örgütlerini tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine, 23 Şubat'ta, özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkez ile Ergani ve Dicle ilçelerinde 25 adrese eş zamanlı baskında 18 şüpheli, gözaltına aldı. Polis aramasında hepsi ruhsatsız 1 uzun namlulu silah ve 29 tabanca ile 47 şarjör, 1561 çeşitli çaplarda fişek, 48 tabanca kabzası, 5 silah kutusu ve 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüphelilerin, aracılar yoluyla ve güven kazanarak silah satışı yaptıkları da belirlendi. Gözaltındaki 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-02-25 12:03:49



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