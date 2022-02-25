Geleceğin Cezerileri atık maddelerden robot üretiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin açtığı Robotik Kodlama atölyelerinde çocuklar geleceğin teknolojisini öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesi, çocukların bilişim araçlarını doğru, güvenli ve etkin kullanmalarını sağlamak, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve yeni bir üretim gerçekleştirmelerine imkan tanımak amacıyla Robotik Kodlama atölyelerinde eğitimler devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, atölyelerinde öğrencilerin motor becerilerinin hızlandırılması, mekanik konuda bilişsel alanlara daha yatkın olmaları, parçalardan bütüne gitme yeteneklerini ön plana çıkarmaları, üretkenliklerini geliştirmeleri ve takım çalışmasını öğrenmeleri sağlıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler, üç boyutlu yazıcı, yapay zeka ve robotik kodlama konularında eğitimler alıyor.



Atık malzemeler değerlendiriliyor

Öğrenciler, atölyede öğrendikleri ile atık malzemelerden çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor. Atölyede eğitim gören Zeynep Deren Çetinkaya, eğitmenlerinden öğrendikleri ile atık malzemelerden robot yapmayı öğrendiğini söyledi. Çetinkaya, robotik kodlama atölyesini çok sevdiğini ve gelecekte konuşan robot yapmayı istediğini ifade etti.

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