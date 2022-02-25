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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki

İHA

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 907'inci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ricacılar vasıtasıyla kendileriyle görüşme yapmak istediğini fakat HDP’li dostlarıyla gelmemesi durumunda ziyareti kabul etmeyeceklerini söyledi.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi 907’inci gününde de sürüyor.
Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 907 gündür HDP İl Binası önünde beklediklerini söyledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun aracılar vasıtasıyla kendileri ile görüşme gerçekleştirmek istediğini fakat samimi bulmadıkları için görüşmeyi reddettiklerini ifade eden Aydın, “Bugün 907 gündür bu terör örgütünün destekçisi olan HDP’nin önündeyiz. Biz duyduğumuza göre Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a gelecek ve bu ziyaretinde biz aileler de bulunuyor. Ama maalesef ziyaretimize gelmeden ricacıları devreye sokuyorlar ve biz anne ile babaları susturmak istiyorlar. Şimdi bir nevi halen HDP’li dostlarından izin almayıp buraya gelemiyorlar ve bu HDP’li dostlarına bir şey söylememizi istemiyorlar” dedi.

“Sizi, HDP’li dostlarınızla bekliyoruz”
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na çağrıda da bulunan baba Aydın, “Biz burada evlat nöbeti tutan anne ile babalar olarak Kılıçdaroğlu değil, iki dünya bir araya gelse bile tek bir annenin yüreğinde çıkan sesi asla susturamayacaksınız. 3 gün önce 35’inci evlat ailesine teslim oldu ve o evladımız terör soruşturması sonrası anne ve babasına teslim edilerek memleketlerine gönderildi. Kılıçdaroğlu, sizde devletimiz gibi samimiyseniz HDP’li dostlarınızla sizi buraya bekliyoruz. Aksi takdirde inanın sizin gök kubbenizi aşağı indiririz. Biz asla burada yılmayacağız ve sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

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