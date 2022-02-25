Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)

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ŞÜPHELİLERDEN 10'U TUTUKLANDI

Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-02-25 13:52:13



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