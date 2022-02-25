Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)

ŞÜPHELİLERDEN 10'U TUTUKLANDI
Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-02-25 13:52:13
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