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DİKO Başkanı Yüksel, esnaflarla değerlendirme toplantısı için bir araya geldi

İHA

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı (DİKO) Mehmet Yüksel, sektörün sorunlarını çözmek ve acil faaliyete koyacakları çalışmaları oda üyeleriyle paylaştı.

DİKO Başkanı Yüksel, esnaflarla değerlendirme toplantısı için bir araya geldi

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı (DİKO) Mehmet Yüksel, sektörün sorunlarını çözmek ve acil faaliyete koyacakları çalışmaları oda üyeleriyle paylaştı.
Bir otelde DİKO üyeleriyle bir araya gelen Mehmet Yüksel, başkanlığa getirildikten sonra sektördeki acil sorunların tespiti için çalışmalar yaptıklarını ve sektörün daha iyi bir yere gelmesi için, sorunların kesin çözüme kavuşması için uyarı ve daha sonra yaptırım cezası uygulayacaklarını vurguladı.
Acil dört sorunu tespit ettiklerini açıklayan DİKO Başkanı Yüksel, seçimi geride bıraktıklarını, hizmet ve çalışma zamanı olduğunu söyledi. Seçim gününden bu güne kadar bu yönetimiyle asla durmadıklarını belirten Yüksel, “Sahte düşük altınların önüne geçilmesi için merdiven altı basım aletlerini biran önce elinizden çıkarın. El konulacak ve mesuliyet bize ait değil. Burada açık açık uyarıyorum. Sorumlular kimse hukuk önünde hesap verecektir. İkincisi esnafın birbirini kötülemesi. En büyük yaramız. Pazar günü açma konusu. Yıllardır bunu yaşıyoruz. Bizim bir saniye bile zamanımız yok. Pazar günüyle uğraşamayız. Pazar gününü kesinlikle çözmemiz lazım. Fiyat istikrarı, acil çözülecek sorunlardan bir tanesi. Fiyat istikrarı ve düşük ayarla bir bütün olarak projemiz olacak. Bunların hepsinin önüne geçeceğiz, birlikte hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı üzerinde caydırıcı programlarımız var. Saydığımız maddeler acil. Bunlardan sonra zaman oluşup her şey yoluna girdiğinde orta vadeli projelerimiz var. Bunlarda bütün esnafı kapsayacak. Herkes kendini şerefli görecek projelerdir ve para kazanacak. Bir birine ortak olacak kooperatif sistemi düşünüyoruz. Acil gündemlerden sonra bu faaliyete girecek” dedi.

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