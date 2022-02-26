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Diyarbakır'daki yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

DHA

Diyarbakır'daki yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR ve İstanbul'da, yasa dışı bahis oynattığı ve 1,5 milyar TL'den fazla para akışını yönettiği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden örgütün elebaşı Gökhan R.'nin de aralarında olduğu 14'ü tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan silahlı organize suç örgütüne yönelik 6 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 22 Şubat'ta Diyarbakır ve İstanbul'da şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 32 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda kendisini 'iş insanı' olarak tanıtan silahlı suç örgütünün yöneticisi Gökhan R., evin penceresinden atlayıp kaçmaya çalıştı. Takibin ardından yakalanan Gökhan R.'nin aracında yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyonda, Gökhan R.'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.
SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE KAYITLI LÜKS MEKAN AÇMIŞ
Gökhan R.'nin, yasa dışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul'da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşının üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'daki çok sayıda ofis üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerindeki kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
PARALARI KRİPTO PARAYA YATIRMIŞLAR
Örgüt üyelerinin, yasa dışı bahisten elde edilen olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen sanal ABD doları olarak adlandırılan 3 Tether (USDT) ve 1 Bitcoin (BTC) cüzdanı kullandığı ortaya çıktı. Araştırmalarda, suç örgütü üzerinden çoğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar TL'den fazla para akışının olduğu tespit edildi. Gökhan R.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün, Türkiye'deki en büyük yasa dışı bahis örgütlerinden olduğu bildirildi.
EN FAZLA TUTUKLAMA OLAN OPERASYON
Gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 26 şüpheliden Gökhan R.'nin de aralarında olduğu 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrolle 12 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-02-26 11:09:32

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