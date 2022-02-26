Diyarbakır’da jandarma trafiği havadan denetledi Havadan yapılan denetimlerde 11 araç sürücüsüne 4 bin 694 lira ceza kesildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan yapılan denetimlerde 11 araç sürücüsüne 4 bin 694 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 20212023 Karayolu Trafik Eylem Planı kapsamında DiyarbakırŞanlıurfa ve DiyarbakırElazığ karayolu üzerinde havadan trafik denetimi yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne 4 bin 694 TL idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.