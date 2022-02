Ak Parti teşkilatından Diyarbakır annelerine ziyaret

Ak Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, MKYK üyeleri Suna Kepolu Ataman, Alaattin Parlak, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya ve Ak Parti Kadın Kollarına mensup kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 68’inci doğum günümünasebetiyle evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek anneler ile beraber pasta keserek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın doğum gününü kutladı.

Ziyaret sırasında konuşma yapan Diyarbakır Milletvekili MehmetMehdi Eker "Öncelikle CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’ın selamlarımı siz kıymetli annelere iletmek isterim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın doğum gününü kutlamak için burada sizinle bulunmaktayız. Allah Cımhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Allah, Türkiye’nin başından kendisini eksik etmesin. Gerçekten ve bütün samimiyetimle belirtmeliyim ki, kendisi gecesini gündüzüne vermiş 24 saat 365 gün vücudunun bütün damarları ve hücreleriyle bu ülkenin selameti, bekası, geleceği, çocukları ve sorunları için çalışıyor, didiniyor. CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde ve onun döneminde ülkemiz bugün çok daha ileri seviyelere gelmiştir. Diyarbakır Eylül 2019'dan itibaren çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP’nin Diyarbakır il başkanlığı önünde şanlı bir mücadele veren Diyarbakır annelerine her daim Cumhurhurbaskanımızdan aldığımız güç iledestek vermeye devam edecektir. Burada büyük bir sabır, gayret ve fedakarlıkla çocuklarının döneceği anı bekleyen ailelerimizin evlat nöbetlerini destekliyoruz ve her zaman yanlarındayız" dedi.



"Tüm dünyadan haykırışınız duyuluyor"

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Kadın Başkanı Müzeyyen Kaya "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz, kendisine Allah'tan uzun ömürler vermesini temenni ediyoruz.Cumhurbaşkanımızın,bugüne kadar biz kadınlara vermiş olduğu destekten dolayı kendisine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın doğum günü için hazırladığımız, pastamızı Diyarbakır anneleri ile kesmeyi daha doğru bulduk. Annelerimizin Türkiye'deki sesini herkes duydu.Tüm dünyadan haykırışınız duyuluyor. Vatanını, milletini seven herkes sizin yanınızda. Bu memlekette kardeşçe yaşamak istiyoruz. Teröre destek verenlere asla izin vermeyeceğiz. Tüm evlatlarımıza kavuşana kadar AK Parti teşkilatları olarak burada annelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

