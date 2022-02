AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, Yenişehir'de partililerle bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen 'Kanaat Önderleri Buluşmaları', 'Vefa Buluşmaları' ve '3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına' Yenişehir ilçesi ile devam ediliyor.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, MKYK üyeleri Suna Kepolu Ataman, Alaattin Parlak, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu ve beraberindeki partililer Yenişehir'i ziyaret etti. Yenişehir'de önce ilçenin STK ve kanaat önderleri ile toplantı yaparak görüş ve fikir alışverişlerinde bulunuldu. Ardından İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın Başkanlığında Yenişehir'de AK Partinin ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Heyet sonrasında ise Yenişehir ilçesi vefa buluşması programında; Yenişehir'de AK Partinin kuruluşundan bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş dönem belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan önceki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Diyarbakır'ın daha güzel hizmetler alması için seçimlerin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Mehmet Mehdi Eker, "Eğer biz seçimlerde bu fırsatı, bu imkanı değerlendirip, AK Parti'yi oylarımızla destekleyip, 18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimden alnımızın akıyla çıkmayı başarırsak sadece Diyarbakır değil Türkiye bundan fayda görecektir. Vatandaşımızın dertleriyle dertlenen kadrolar olarak, daha çok çalışacağız. 20 yıldır iktidardayız ve girdiğimiz her seçimden alnımızın akıyla çıkıyoruz. Bizler vatandaşımızın geleceğe dair güvendiği siyasi hareket ve kadrolarız. Sahada her zamankinden daha çok olacağız. Bizim hedefimiz doğruları anlatmak, çalışmalarımızı hemşehrilerimize aktarmak ve sorunlarına çözüm bulmaktır. Diyarbakırımız da bizden bunu bekliyor” dedi.

Toplantıda partililere seslenen AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da, AK Parti’nin Türkiye’nin en güçlü partisi olduğunu ifade ederek, gerek hükümetimizin gerekse AK kadrolarımızın ülkeye unutulmayacak hizmetler yaptığını söyledi. Diyarbakır'ın 2023 seçimlerini kazanacağının altını çizen Başkan Aydın "Biz kazanacağız ve kazanmalıyız. Bu şehrin geleceği, ancak bizim dokunuşlarımızla olacak. Ancak bizim dokunuşlarımızla bu şehrin gençleri kazanacak. Bu şehri AK Parti’nin ellerine teslim ederek, 18 Haziran 2023 tarihinde taçlandıracağız. Bu ülkenin ve Diyarbakırımızın AK Parti’ye ihtiyacı var. Bizler memleketimiz ve davamız için buradayız. AK Partimiz, gece gündüz çalışarak destek veren gençler ve kadınlar sayesinde bugünlere geldi. Diyarbakırımıza hizmet etmeyi kendisine ilke edinen herkese ihtiyacımız var. Her bir kardeşimize, ulaşabildiğimiz ya da ulaşamadığımız herkese ihtiyacımız var. Bu anlamda buraya gelen tüm dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı, teşkilat mensupları ile siyasi ve güncel konulardaki görüş ve fikir alışverişleri formatıyla tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.