Yenişehir'de 65 yaş üzerine hem sanatsal, hem ücretsiz ulaşım hem de evde bakım hizmeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir'de 65 yaş üzerine hem sanatsal, hem ücretsiz ulaşım hem de evde bakım hizmeti

İHA

Yenişehir'de 65 yaş üzerine hem sanatsal, hem ücretsiz ulaşım hem de evde bakım hizmeti

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, ilçede Yaşlı Destek Programı (YADES) Projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı 65 yaş ve üzeri 9 bin 754 vatandaşa özel hizmet veriyor.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile hayata geçirilen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara okuma yazmadan teknoloji kullanımına, sağlık hizmetinden kişisel bakıma kadar birçok konuda hizmet veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı 9 bin 754 yaşlının bulunduğunu, 65 yaş ve üzeri bu vatandaşlara yönelik Yaşlı Destek Programı (YADES) Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Beşikci, "65 yaş ve üstü yalnız yaşayan, evden çıkmakta zorluk yaşayan, evde bakım hizmetine gereksinim duyan yaşlılar ile kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yaşlıların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına YADES Projesi'ni başlattık. Projemizle belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Aziziye Mahallemizdeki Ahi Evran Parkı İkinci Bahar Millet Kıraathanesi ile Kooperatifler Mahallemizde bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathanemizde vatandaşlarımıza dinlenme, kitap ve gazete okumalarını, haftanın bir günü saç bakımlarını, günlük şeker ve tansiyon ölçümlerini alma gibi imkanlar sunuyoruz. Bu imkanlarımızın yanında haftanın belirli günlerinde teknoloji kullanımı, okuma yazma, sağlıklı yaşam, iletişim gibi konularda seminerlere, sinema, tiyatro, konser, il içi kültürel ve sanatsal gezi gibi etkinliklere de katılımlarını sağlıyoruz” dedi.

Sosyal taksiler ile ücretsiz taşıma
Beşikci, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sosyal taksiler ile banka, hastane ve kamu kurum ve kuruluşlara ulaşım hizmeti de verildiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın vakitlerini daha nitelikli geçirebilmeleri için ebru ve satranç gibi hobi kurslarımızla birlikte Kuşaklar Arası Etkileşim Projemiz ile gençlerle yaşlılarımızı bir araya getirerek iki nesil arasında dayanışmayı güçlendiriyoruz. Yaşlılarımızdan oluşan Koca Çınarlar Korosu'yla da onlardan eski Diyarbakır türkülerini dinleme şansı buluyoruz" diye konuştu.
YADES Projesi ile ayrıca evden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine gidildiğini anlatan Beşikci, "Sosyal hizmet uzmanı, doktor, psikolog, sağlık memuru, kuaför ve 5 personelden oluşan Evde Bakım ekibimizle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın evlerine gidilerek sağlık taramalarını ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü Servisten inen genç kıza karşıya geçerken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü Servisten inen genç ...
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 68. yaş gününü kutladı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ...
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...
Azerbaycanlı fenomen Nadjiba Türkiye’de
YEREL HABERLER Azerbaycanlı fenomen Nadjiba Türkiye’de
Silvan Kızılay'da olağan genel kurul yapıldı
YEREL HABERLER Silvan Kızılay'da olağan genel kurul yapıldı
AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, Yenişehir'de partililerle bir araya geldi.
YEREL HABERLER AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, Yenişehir'de ...
Ak Parti teşkilatından Diyarbakır annelerine ziyaret
YEREL HABERLER Ak Parti teşkilatından Diyarbakır annelerine ziyaret
Diyarbakır’da jandarma trafiği havadan denetledi Havadan yapılan denetimlerde 11 araç sürücüsüne 4 bin 694 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da jandarma trafiği havadan ...
Diyarbakır’da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da minikler voleybol müsabakaları ...
Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP’den istiyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP’den istiyor
Diyarbakır'daki yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki yasa dışı bahis operasyonunda 14 ...
Yumurta kabuklarında 'salmonella bakterisi' uyarısı: Organiklikle ilgisi yok
YEREL HABERLER Yumurta kabuklarında 'salmonella bakterisi' uyarısı: ...
DİKO Başkanı Yüksel, esnaflarla değerlendirme toplantısı için bir araya geldi
YEREL HABERLER DİKO Başkanı Yüksel, esnaflarla değerlendirme ...
1,5 milyar para akışı olan ‘yasa dışı’ bahis çetesinde 14 tutuklama 'Yasa dışı’ bahis çetelerine yönelik yapılan operasyonlarda en fazla tutuklama Diyarbakır’da
YEREL HABERLER 1,5 milyar para akışı olan ‘yasa dışı’ bahis ...
Felçli vatandaşların şifa buldukları iddia edilen türbeye ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Felçli vatandaşların şifa buldukları iddia edilen ...
AK Parti Sur Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AK Parti Sur Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi ...
Diyarbakır’da suç dosyası kabarık ‘firari hükümlü’ yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da suç dosyası kabarık ‘firari hükümlü’ ...
Diyarbakır’da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede ...
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Genel Başkanı ...
Üniversite öğrencileri engellilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri engellilerle bir araya geldi
Diyarbakırlı judoculardan 2 altın 1 bronz madalya
YEREL HABERLER Diyarbakırlı judoculardan 2 altın 1 bronz madalya
Geleceğin Cezerileri atık maddelerden robot üretiyor
YEREL HABERLER Geleceğin Cezerileri atık maddelerden robot üretiyor
Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı suç örgütü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.